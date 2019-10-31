Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.

«Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что Зеленский «сильно переживает» и «действительно измучен».

«Я иногда ему говорю: «Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искажённая информация. Общество не так осознаёт те или иные наши действия», — сказал Богдан.

Он также связал усталость Зеленского с высокими темпами его работы на посту президента.

Ранее Зеленский провёл 14-часовой пресс-марафон в Киеве.