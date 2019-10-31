Богдан рассказал об усталости Зеленского

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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
Богдан рассказал об усталости Зеленского
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«Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что Зеленский «сильно переживает» и «действительно измучен».

«Я иногда ему говорю: «Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искажённая информация. Общество не так осознаёт те или иные наши действия», — сказал Богдан.

Он также связал усталость Зеленского с высокими темпами его работы на посту президента.

Ранее Зеленский провёл 14-часовой пресс-марафон в Киеве.

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