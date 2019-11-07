В Совфеде оценили готовность Украины к отводу сил в Петровском

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT готовность киевских военнослужащих начать 8 ноября разведение сил и военной техники в районе населённых пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области.
В Совфеде оценили готовность Украины к отводу сил в Петровском
  • Reuters

Сенатор считает, что данное заявление — хороший сигнал, которого все ждут.

«У нас нет сомнений, что киевские власти действительно хотят осуществить разведение войск. Но, к сожалению, в данном вопросе идёт очень сильное противостояние со стороны националистов», — сказал он.

По словам Джабарова, от сторонников незаконных формирований можно ждать провокаций «в целях срыва разведения сил».

«Тем не менее надеюсь, что оно состоится и наши страны начнут активно готовиться к саммиту в нормандском формате, которого все с нетерпением ждут», — отметил сенатор.

Ранее на Украине заявили, что киевские военнослужащие готовы начать разведение сил и военной техники в районе населённых пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области 8 ноября, так как режим тишины соблюдается на протяжении последних семи суток.

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