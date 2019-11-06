В МИД России прокомментировали атаку на погранпункт в Таджикистане

Нельзя дожидаться, когда террористы будут проникать в союзные государства Центральной Азии, это серьёзная угроза для России. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«К сожалению, вот этот случай показывает, что с этим злом и опасностью необходимо бороться. Причём профилактически, то есть заранее. Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Поэтому это серьёзная угроза для России. Но в первую очередь это угроза для наших центральноазиатских партнёров», — сказал газете «Известия» дипломат.

Как отметил Кабулов, Россия помогает своим союзникам в регионе, в основном по линии ОДКБ.

6 ноября вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы.

В ходе спецоперации были уничтожены 15 преступников, ещё пятеро задержаны.

Позднее стало известно, что нападение совершили боевики группировки «Исламское государство»*.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.