В МИД России прокомментировали атаку на погранпункт в Таджикистане

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Нельзя дожидаться, когда террористы будут проникать в союзные государства Центральной Азии, это серьёзная угроза для России. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
В МИД России прокомментировали атаку на погранпункт в Таджикистане
  • РИА Новости

«К сожалению, вот этот случай показывает, что с этим злом и опасностью необходимо бороться. Причём профилактически, то есть заранее. Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Поэтому это серьёзная угроза для России. Но в первую очередь это угроза для наших центральноазиатских партнёров», — сказал газете «Известия» дипломат.

Как отметил Кабулов, Россия помогает своим союзникам в регионе, в основном по линии ОДКБ.

6 ноября вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы.

В ходе спецоперации были уничтожены 15 преступников, ещё пятеро задержаны. 

Позднее стало известно, что нападение совершили боевики группировки «Исламское государство»*.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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