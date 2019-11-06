Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

Короткая ссылка
Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России
  • Pixabay

«В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации... Сегодня правительство приняло решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года», — написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В октябре Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возможность восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить