Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.

«В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации... Сегодня правительство приняло решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года», — написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В октябре Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возможность восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.