Зеленский «в шоке» от результатов работы танкового завода в Харькове

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что харьковский завод имени В.А. Малышева с 2009 года выпустил только один танк для Вооружённых сил Украины.
Зеленский «в шоке» от результатов работы танкового завода в Харькове
  • © president.gov.ua

Об этом он сообщил в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности госконцерна «Укроборонпром».

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Также президент задался вопросом: «Почему мы для кого-то, для Таиланда танки делаем, а для Украины не делаем?»

Ранее генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.

В июле сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку законности приобретений танковых двигателей, в рамках которой на бронетанковых заводах были проведены обыски.

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