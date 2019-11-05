«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.

«Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, — объём составляет 10,6 млрд гривен ($429,8 млн)», — приводит «Укринформ» слова Абромавичуса.

Он отметил, что из всего кредитного портфеля, который составляет около 10 млрд гривен ($405,5 млн), почти половина — 4,8 млрд гривен ($194,6 млн) — это просроченная задолженность.

Также директор отметил, что концерн имеет просроченную задолженность поставщикам в размере 4,2 млрд гривен ($170,3 млн).

По его словам, за последние три года на 43 предприятиях концерна возросла задолженность по зарплате — более 445 млн гривен ($18,04 млн).

В сентябре Абромавичус в рамках встречи со старшим советником президента США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером заявил о реформировании украинской оборонной промышленности.

Абромавичус был назначен на должность главы «Укроборонпрома» в конце августа.