«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

Короткая ссылка
Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн
  • © РИА Новости

«Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, — объём составляет 10,6 млрд гривен ($429,8 млн)», — приводит «Укринформ» слова Абромавичуса.

Он отметил, что из всего кредитного портфеля, который составляет около 10 млрд гривен ($405,5 млн), почти половина — 4,8 млрд гривен ($194,6 млн) — это просроченная задолженность.

Также директор отметил, что концерн имеет просроченную задолженность поставщикам в размере 4,2 млрд гривен ($170,3 млн).

По его словам, за последние три года на 43 предприятиях концерна возросла задолженность по зарплате — более 445 млн гривен ($18,04 млн). 

В сентябре Абромавичус в рамках встречи со старшим советником президента США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером заявил о реформировании украинской оборонной промышленности.

Абромавичус был назначен на должность главы «Укроборонпрома» в конце августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить