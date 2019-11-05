В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Он отметил, что украинские моряки были задержаны «в связи с преступлением, которое они совершили при попытке пройти через Керченский пролив без соблюдения общепринятых норм».

«А корабли, как я понимаю, являются вещественными доказательствами», — сообщил Цеков.

При этом сенатор не исключил, что корабли «могут быть возвращены, но для этого Украина должна была бы признать факт незаконных действий с её стороны при попытке прохода через Керченский пролив таким безобразным образом».

Ранее МИД Украины направил Москве ноту с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России.

В сентябре военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.

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