Зеленский подписал законопроект о сокращении состава Верховного суда
- РИА Новости
Отмечается, что закон вступит в силу на следующий день после подписания.
Также уточняется, что один из подпунктов закона начнёт действовать с 1 января 2020 года.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский своей судебной реформой уничтожит Верховный суд страны.
В июне украинский лидер объявил о создании экспертной группы для оценки результатов судебной реформы на Украине.