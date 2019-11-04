Зеленский подписал законопроект о сокращении состава Верховного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому число судей в Верховном суде страны будет сокращено в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон вступит в силу на следующий день после подписания.

Также уточняется, что один из подпунктов закона начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский своей судебной реформой уничтожит Верховный суд страны.

В июне украинский лидер объявил о создании экспертной группы для оценки результатов судебной реформы на Украине.