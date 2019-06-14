Зеленский поручил провести ревизию судебной реформы
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Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
«Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведённой «судебной реформы», — цитирует пресс-служба замглавы администрации Руслана Рябошапку.
Также экспертная группа займётся подготовкой законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.
Как отметил Рябошапка, в администрации обеспокоены тем, что различные судебные инстанции провозглашают решения, которые, по оценке юристов, не основываются на требованиях украинской Конституции.
В команде Зеленского считают это «очевидным свидетельством провала судебной реформы», проходившей под контролем администрации экс-президента страны Петра Порошенко.
Ранее Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины.