В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны ВСУ

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Пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что ополченец погиб в результате обстрела посёлка Донецкого со стороны ВСУ.
В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом пишет Луганский информационный центр.

В Народной милиции отметили, что с начала текущих суток украинские силовики два раза обстреляли территорию республики, «пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия».

«В результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР. Выражаем соболезнования родственникам и близким погибшего», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ополченец погиб после того, как примерно в 15:00 бойцы 14-й бригады ВСУ произвели десять выстрелов из вооружения БМП-1 по району пгт Донецкий.

Ранее в ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Украинские военные также сообщили, что развели силы.

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