Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

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Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
  • РИА Новости

«Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договорённостям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском», — сказал Грызлов журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что процесс разведения сил должен был начаться в понедельник, 4 ноября, однако ВСУ не приступили к этим мероприятиям.

«Мы вновь, в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса — это позиция Киева», — добавил Грызлов.

Ранее в ДНР заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.

Позднее в ДНР подтвердили эту дату.

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