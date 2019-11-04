В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.
В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского
  • РИА Новости

По словам депутата, заявления Лукаш — это «тревожный звонок».

«Ему вменяют в вину всё: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе. Тем более что ультраправые выставляют это как предательство Украины, хотя внятно объяснить, в чём заключается капитуляция Зеленского перед странами «нормандской четвёрки», не могут», — сказал он.

По словам Бальбека, в случае попыток силового свержения или «быстрого госпереворота» ничего хорошего ждать не придётся.

«Нужно ли это сегодняшней Украине? Обществу точно нет, а вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен как воздух, и они сделают что угодно, только бы он не прекращался», — считает Бальбек.

Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти Зеленского.

Она также отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.

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