Эксперт оценил заявление о попытках свержения Зеленского
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«Мне кажется, что такое заявление неслучайно. Это своего рода обращение к украинской общественности, потому что подспудные процессы чувствовались и раньше. Например, в высказываниях о том, что слова действующего президента расходятся с делом. В частности, в вопросах урегулирования с ДНР и ЛНР. Видимо, эти расхождения продиктованы не столько нерешительностью Зеленского и его некомпетенцией, сколько каким-то сопротивлением», — сказал он.
По словам эксперта, явным признаком противостояния внутри страны было выдвижение «Азова» в место разведения сил и препятствование этому разведению.
«Не исключено, что слова экс-министра призваны показать украинской общественности и то, что идёт противостояние двух сил — сторонников Зеленского и сторонников политики Порошенко. В любом случае заявление тревожное. Хочется надеяться, что Зеленский и его команда смогут совладать с ситуацией», — заключил Оленченко.
Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти Зеленского.
Она также отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.