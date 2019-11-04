Эксперт оценил заявление о попытках свержения Зеленского

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.
Эксперт оценил заявление о попытках свержения Зеленского
  • © president.gov.ua

«Мне кажется, что такое заявление неслучайно. Это своего рода обращение к украинской общественности, потому что подспудные процессы чувствовались и раньше. Например, в высказываниях о том, что слова действующего президента расходятся с делом. В частности, в вопросах урегулирования с ДНР и ЛНР. Видимо, эти расхождения продиктованы не столько нерешительностью Зеленского и его некомпетенцией, сколько каким-то сопротивлением», — сказал он.

По словам эксперта, явным признаком противостояния внутри страны было выдвижение «Азова» в место разведения сил и препятствование этому разведению.

«Не исключено, что слова экс-министра призваны показать украинской общественности и то, что идёт противостояние двух сил — сторонников Зеленского и сторонников политики Порошенко. В любом случае заявление тревожное. Хочется надеяться, что Зеленский и его команда смогут совладать с ситуацией», — заключил Оленченко.

Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти Зеленского.

Она также отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить