В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
  • РИА Новости

«Стоит обратить внимание на то, что после выборов президента и Верховного совета Украины ряд общественных лиц делают очень здравые заявления. Собственно, к ним относится и данное высказывание. Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может», — сказал Цеков.

По словам сенатора, украинской стороне необходимо сотрудничество с Россией по авиационным вопросам.

Ранее на Украине заявили, что авиационная отрасль страны не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Отмечается, что облёт российской территории и акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить