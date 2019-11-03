В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
- РИА Новости
«Стоит обратить внимание на то, что после выборов президента и Верховного совета Украины ряд общественных лиц делают очень здравые заявления. Собственно, к ним относится и данное высказывание. Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может», — сказал Цеков.
По словам сенатора, украинской стороне необходимо сотрудничество с Россией по авиационным вопросам.
Ранее на Украине заявили, что авиационная отрасль страны не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
Отмечается, что облёт российской территории и акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку».