В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

«Стоит обратить внимание на то, что после выборов президента и Верховного совета Украины ряд общественных лиц делают очень здравые заявления. Собственно, к ним относится и данное высказывание. Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может», — сказал Цеков.

По словам сенатора, украинской стороне необходимо сотрудничество с Россией по авиационным вопросам.

Ранее на Украине заявили, что авиационная отрасль страны не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Отмечается, что облёт российской территории и акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку».