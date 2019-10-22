МИД России оценил вероятность возобновления авиасообщения с Украиной

Россия пока не получала сигналов Украины о готовности к диалогу по возобновлению авиасообщения между странами, заявил РИА Новости заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ещё летом на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.

Кроме того, как напомнил Руденко, сам Зеленский отметил странность отсутствия прямых рейсов между Россией и Украиной.

«К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал «очень странным» тот факт, что между Россией и Украиной отсутствует авиасообщение, но продолжают курсировать поезда.

По его словам, прекращение полётов в Россию невыгодно Украине, но возобновление авиасообщения станет возможным, только когда этого «захотят люди».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor заявил, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной важно для многих граждан, которые смогут вживую общаться с родственниками, живущими в другой стране.