МИД России оценил вероятность возобновления авиасообщения с Украиной

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Россия пока не получала сигналов Украины о готовности к диалогу по возобновлению авиасообщения между странами, заявил РИА Новости заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.
МИД России оценил вероятность возобновления авиасообщения с Украиной
  • РИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ещё летом на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. 

Кроме того, как напомнил Руденко, сам Зеленский отметил странность отсутствия прямых рейсов между Россией и Украиной.

«К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал «очень странным» тот факт, что между Россией и Украиной отсутствует авиасообщение, но продолжают курсировать поезда.

По его словам, прекращение полётов в Россию невыгодно Украине, но возобновление авиасообщения станет возможным, только когда этого «захотят люди».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor заявил, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной важно для многих граждан, которые смогут вживую общаться с родственниками, живущими в другой стране.

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