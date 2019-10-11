Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

«Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолёты не летают, у нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании», — сказал он.

По его словам, украинские авиарейсы «в принципе являются дотационными».

Зеленский констатировал, что отсутствие авиасообщения невыгодно для Украины, но «наши люди должны хотеть» возобновления сообщения.

Также он считает, что для того, чтобы «делать такие шаги», необходимо проводить встречи и закончить конфликт в Донбассе.

Ранее Зеленский оценил возможность общения с российскими СМИ.