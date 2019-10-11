Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

«Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолёты не летают, у нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании», — сказал он.

По его словам, украинские авиарейсы «в принципе являются дотационными».

Зеленский констатировал, что отсутствие авиасообщения невыгодно для Украины, но «наши люди должны хотеть» возобновления сообщения.

Также он считает, что для того, чтобы «делать такие шаги», необходимо проводить встречи и закончить конфликт в Донбассе.

Ранее Зеленский оценил возможность общения с российскими СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить