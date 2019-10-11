В Совфеде оценили необходимость восстановления авиасообщения с Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил необходимость восстановления авиасообщения с Украиной.

По его словам, для многих восстановление авиасообщения очень важно, поскольку они хотят вживую общаться с близкими, живущими в другой стране.

«У нас колоссальные родственные связи. Люди приезжают, общаются, встречаются», — сказал он.

Как отметил Клинцевич, возможность запуска прямых рейсов можно рассматривать и с финансовой точки зрения.

«Украина и Россия теряют большие деньги из-за отсутствия авиасообщения», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.