В Совфеде оценили необходимость восстановления авиасообщения с Украиной
- РИА Новости
По его словам, для многих восстановление авиасообщения очень важно, поскольку они хотят вживую общаться с близкими, живущими в другой стране.
«У нас колоссальные родственные связи. Люди приезжают, общаются, встречаются», — сказал он.
Как отметил Клинцевич, возможность запуска прямых рейсов можно рассматривать и с финансовой точки зрения.
«Украина и Россия теряют большие деньги из-за отсутствия авиасообщения», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.