На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией

Авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией, считает директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Без восстановления авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остаётся только фантазировать», — написал он в Facebook.

По словам Белашко, облёт российской территории и акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку».

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».

Ранее в МИД России заявили, что Москва пока не получала сигналов Киева о готовности к диалогу по возобновлению авиасообщения.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor заявил, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной важно для многих граждан, которые смогут общаться с родственниками, живущими в другой стране.