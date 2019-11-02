Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

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Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
  • Reuters

«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили в пресс-службе штаба в Facebook.

Финская делегация выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины, который негативно отражается на жизни гражданского населения, проживающего на линии соприкосновения.

Хаависто также положительно оценил проведение ремонтно-восстановительных работ на разрушенном мосту в Станице Луганской.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на обеспечение украинским президентом Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил в Донбассе.

Процесс отвода сил в районе населённого пункта Золотое начался 29 октября.

Позднее Зеленский сообщил, что начало разведения сил в Петровском может начаться 4 ноября при условии соблюдения режима тишины в течение недели.

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