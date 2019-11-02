МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

Отмечается, что ранее многие украинские СМИ сообщили о том, что Макрон в ходе интервью заявил, что отдаёт предпочтение «легальным мигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Елену Зеленко.

Зеленко добавила, что слова Макрона по проблематике миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста.

Она также отметила, что стороны подтвердили наличие полного понимания и сотрудничества в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

12 сентября МИД Украины вызвал посла Чешской Республики Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.