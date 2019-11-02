МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

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Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

Отмечается, что ранее многие украинские СМИ сообщили о том, что Макрон в ходе интервью заявил, что отдаёт предпочтение «легальным мигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Елену Зеленко.

Зеленко добавила, что слова Макрона по проблематике миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста.

Она также отметила, что стороны подтвердили наличие полного понимания и сотрудничества в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

12 сентября МИД Украины вызвал посла Чешской Республики Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.

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