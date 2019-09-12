МИД Украины вызвал чешского посла для разъяснений
«Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье», — цитирует Интерфакс-Украина сообщение ведомства.
Отмечается, что посол подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.
Уточняется, что украинский МИД заявил, что и далее будет решительно реагировать на любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины.
15 июля МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны.
4 июля венгерский посол Иштван Ийдрято был вызван в МИД Украины из-за слов главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.