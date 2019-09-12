МИД Украины вызвал чешского посла для разъяснений

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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.

«Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье», — цитирует Интерфакс-Украина сообщение ведомства.

Отмечается, что посол подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

Уточняется, что украинский МИД заявил, что и далее будет решительно реагировать на любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины. 

15 июля МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны. 

4 июля венгерский посол Иштван Ийдрято был вызван в МИД Украины из-за слов главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.

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