В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
«На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.
Депутат обратил внимание на то, что Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2».
Он также осудил пассивность Зеленского по отношению к Чехии и Венгрии, чьи лидеры, по мнению Гончаренко, симпатизируют Москве.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.