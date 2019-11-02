В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.

«На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.

Депутат обратил внимание на то, что Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2».

Он также осудил пассивность Зеленского по отношению к Чехии и Венгрии, чьи лидеры, по мнению Гончаренко, симпатизируют Москве.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.

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