В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.

«На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», — говорится в заявлении Гончаренко.

Депутат обратил внимание на то, что Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2».

Он также осудил пассивность Зеленского по отношению к Чехии и Венгрии, чьи лидеры, по мнению Гончаренко, симпатизируют Москве.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.