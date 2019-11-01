Премьер Украины допустил задержку с отоплением в некоторых городах

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в некоторых городах страны отопительный сезон может начаться с задержкой. По его словам, это связано с долгами перед компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом премьер Украины сообщил в Facebook.

«Сейчас три области ещё имеют долги перед «Нафтогазом». Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой», — написал Гончарук.

Он также уточнил, что поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объёме начало отопительного сезона.

«Жду отчёта по результатам проделанной работы. Лично держу на контроле этот вопрос! Правительство будет жёстко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах», — добавил премьер.

Ранее Гончарук также заявлял, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз.