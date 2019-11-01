Белоруссия подпишет с Китаем соглашение на получение кредита в $500 млн

Белоруссия в 2019 году намерена подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму в $500 млн. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая. — RT) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно $500 млн», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил министр, Минск рассчитывает, что до конца года «удастся завершить процедуры по получению этих средств».

Ранее Ермолович также заявлял, что Минск рассчитывает получить кредит из Китая на сумму $500 млн.

Он отмечал, что Минск больше не запрашивает у Москвы государственный кредит примерно на $600 млн.

Позднее в Кремле указали, что Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному кредиту на $600 млн с учётом ранее выданных средств.