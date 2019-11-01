Казахстан ввёл режим открытого неба в 11 аэропортах

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим открытого неба в аэропортах 11 городов страны.
Казахстан ввёл режим открытого неба в 11 аэропортах
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, режим вводится с 1 ноября.

«Во исполнение поручений главы государства приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 1 ноября 2019 года вводится режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей», — сообщило министерство.

Отмечается, что режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не летают казахстанские перевозчики.

Ранее сообщалось, что с конца октября между Японией и Хабаровском заработает режим открытого неба.

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