Казахстан ввёл режим открытого неба в 11 аэропортах

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим открытого неба в аэропортах 11 городов страны.

Как сообщает ТАСС, режим вводится с 1 ноября.

«Во исполнение поручений главы государства приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 1 ноября 2019 года вводится режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей», — сообщило министерство.

Отмечается, что режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не летают казахстанские перевозчики.

Ранее сообщалось, что с конца октября между Японией и Хабаровском заработает режим открытого неба.