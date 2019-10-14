В октябре между Японией и Хабаровском заработает режим открытого неба

Гендиректор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик сообщил, что между Хабаровском и аэропортами Японии с конца октября начнёт действовать режим открытого неба.

«Опубликован на сайте Росавиации протокол переговоров между российскими и японскими авиационными властями о том, что с зимнего расписания, с конца октября, между Хабаровском и пунктами назначения Японии вводится режим открытого неба, который снимает ограничения на полёты между Хабаровском и японскими пунктами назначения», — цитирует РИА Новости Кондратчика.

Он также сообщил, что хабаровский аэропорт приступил к работе с японскими коллегами и российскими авиакомпаниями для реализации этой возможности.

В конце июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.