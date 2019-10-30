В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что сбили украинский беспилотник у населённого пункта Тепличное.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«Сегодня в районе населённого пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Крыло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник вёл воздушную разведку.

26 октября в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.

18 октября заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ.