В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что сбили украинский беспилотник у населённого пункта Тепличное.
В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«Сегодня в районе населённого пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Крыло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник вёл воздушную разведку.

26 октября в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.

18 октября заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ.

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