В ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники в 11 населённых пунктах

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.

«Пользуясь достигнутыми договорённостями, противник продолжает укреплять позиции и размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Народной милиции ЛНР.

При этом в ведомстве добавили, что киевские силовики создают препятствия работе беспилотников миссии ОБСЕ для недопущения обнаружения их мест расположения.

Ранее в ЛНР заявили, что опасаются провокаций вблизи отвода сил у города Золотое в Донбассе.