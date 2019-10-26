В ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники в 11 населённых пунктах
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«Пользуясь достигнутыми договорённостями, противник продолжает укреплять позиции и размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Народной милиции ЛНР.
При этом в ведомстве добавили, что киевские силовики создают препятствия работе беспилотников миссии ОБСЕ для недопущения обнаружения их мест расположения.
Ранее в ЛНР заявили, что опасаются провокаций вблизи отвода сил у города Золотое в Донбассе.