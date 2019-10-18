В ДНР заявили об уничтожении украинскими военными беспилотника ОБСЕ

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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ.
В ДНР заявили об уничтожении украинскими военными беспилотника ОБСЕ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В районе села Петровского украинские каратели дважды подвергали обстрелам беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ из стрелкового оружия, при этом уничтожили один из летательных аппаратов», — сказал он.

По словам Басурина, из-за этого наблюдатели приостановили мониторинг ситуации в данном районе.

Он также добавил, что после уничтожения дрона украинские военные получили благодарность от командования и премии в размере 36 тыс. гривен «за эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники».

Ранее в ДНР заявили о размещении ВСУ техники в районе разведения сил.

11 октября в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обнаружении зенитно-ракетного комплекса «Бук» на позициях ВСУ.

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