Вышинский снял документальный сериал «Люди Донбасса»

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Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», бывший руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский снял документальный сериал «Люди Донбасса». Он стартовал на YouTube-канале РИА Новости.

Героиня первого выпуска — ректор Донецкого национального университета Светлана Беспалова.

«Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идёт уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе своё будущее», — рассказал Вышинский.

Фильм состоит из восьми серий, они будут выходить еженедельно.

Ранее Вышинский вошёл в состав СПЧ.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. 

28 августа суд в Киеве освободил журналиста из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл в Москву.

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