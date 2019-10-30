В Раде подрались депутаты

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Инициатор создания временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик устроил драку с представителем партии «Слуга народа» Николаем Тищенко во время пленарного заседания Рады.
В Раде подрались депутаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНН.

После обсуждения и голосования за постановление о создании ВСК произошла потасовка прямо в зале заседания, когда Скорик и Тищенко начали выяснять отношения между собой. В результате потасовки Тищенко оторвал пуговицу от одежды Скорика, остальные парламентарии начали их разнимать.

Заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук пригрозил нардепам закрытием заседания в случае, если они не займут свои места.

Отмечается, что причиной драки стало недовольство Скорика тем, что парламент не поддержал его инициативу.

Также уточняется, что эта драка стала первой в Раде нового созыва.

Ранее стало известно, что Рада проголосовала против инициативы по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе.

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