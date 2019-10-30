В Раде подрались депутаты
- РИА Новости
Об этом сообщает УНН.
После обсуждения и голосования за постановление о создании ВСК произошла потасовка прямо в зале заседания, когда Скорик и Тищенко начали выяснять отношения между собой. В результате потасовки Тищенко оторвал пуговицу от одежды Скорика, остальные парламентарии начали их разнимать.
Заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук пригрозил нардепам закрытием заседания в случае, если они не займут свои места.
Отмечается, что причиной драки стало недовольство Скорика тем, что парламент не поддержал его инициативу.
Также уточняется, что эта драка стала первой в Раде нового созыва.
Ранее стало известно, что Рада проголосовала против инициативы по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе.