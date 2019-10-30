Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

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RT
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
  • Reuters

Как сообщает «112 Украина», за проект постановления проголосовали всего 79 депутатов.

В том числе инициативу поддержали 32 члена фракции «Слуга народа».

Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».

По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 человек и более 200 пострадали. 

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