В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
- РИА Новости
«Я считаю, что говорить о датах пока преждевременно, поскольку это только начало, начало разведения только в одном из трёх пунктов», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил, что российская сторона позитивно оценивает начало разведения войск возле посёлка Золотое в Донбассе.
29 октября начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.
Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что встреча в нормандском формате может пройти в случае успешного разведения сил в Петровском и Золотом.