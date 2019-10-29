Аваков назвал условие для своей отставки

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Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, в каком случае он может принять решение уйти в отставку со своего поста.
Аваков назвал условие для своей отставки
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Когда я почувствую, что я бесполезен и что мои принципы не совпадают с тем, что происходит. Пока это не так», — уточнил он в комментарии интернет-каналу «Громадське».

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что предоставил Авакову, как и другим министрам и правоохранителям, испытательный срок до конца года.

В августе украинский премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Аваков отвечает за безопасность в стране «в условиях войны и молодого правительства».

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