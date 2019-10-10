Зеленский рассказал об испытательном сроке Авакова

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об испытательном сроке украинского министра внутренних дел Арсена Авакова.
Зеленский рассказал об испытательном сроке Авакова
  • Reuters

«Министр Аваков... это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен и ничем не обязан. Но есть правительство, есть премьер-министр, поэтому есть, скажем так, испытательный срок, мы хотим новые лица в Министерстве внутренних дел», — цитирует его «Укринформ».

Вместе с тем Зеленский указал, что уже назначены новые руководители Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии.

«Я сказал всем министрам и всем правоохранителям, я сказал откровенно: «Реальные дела, пожалуйста, до конца года». Не будет — мы всех уволим», — добавил украинский лидер.

В августе премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве Авакова.

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