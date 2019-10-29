Пристайко исключил возможность свидетельствования по импичменту Трампа

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские чиновники не будут давать показания в конгрессе США в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Пристайко исключил возможность свидетельствования по импичменту Трампа
  • Reuters

«Мы с вами вообще не имеем к этому отношения. Пусть они сами между собой разберутся. Мы не будем туда ездить и не будем комментировать», — приводит «Укринформ» слова Пристайко в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.

Он подчеркнул, что данным вопросом должны заниматься в конгрессе США и администрации американского президента.

«Мы не хотим быть втянутыми во внутренние вопросы Соединённых Штатов Америки», — заявил глава украинского МИД.

При этом он уточнил, что Киев не намерен переходить какие-либо «красные линии» и будет расследовать соответствующие обращения прокуратуры США о нарушении закона на территории Украины со стороны американских граждан.

«Нынешний уровень нашей цивилизованности позволяет нам понять, каковы отношения между президентской вертикалью, судебной и всеми другими... Если прокуратура США считает, что на территории Украины американский гражданин нарушил закон, есть законный путь обращения в прокуратуру Украины», — отметил Пристайко.

По его словам, именно об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Трампом.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен давать показания в суде США по делу о процедуре импичмента Трампа.

Он также сообщил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. 

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