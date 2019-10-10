Зеленский исключил возможность свидетельствования в суде США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос журналистов о том, готов ли он в случае необходимости дать показания в американском суде по делу о процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведёт телеканал «112 Украина».

Он отметил, что является президентом независимой страны, и ему непонятно, почему он должен свидетельствовать в суде США.

«Я не нарушал ни один закон Украины и международное законодательство. Я, как президент Украины, не понимаю, о чём должен свидетельствовать в другой стране и почему меня должны использовать как влияние на решения и результаты будущих выборов», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал прекратить в отношении него процедуру импичмента в связи с заявлением Зеленского о том, что он не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.