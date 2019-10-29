В Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России на цену нефти

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Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила о возможном подорожании нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в 2020 году ещё на $17,7 за тонну в результате налогового манёвра России в нефтяной сфере.
В Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России на цену нефти
  • Reuters

Об этом она сообщила в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«В следующем году пройдёт очередной этап налогового манёвра в России, прогноз рассчитывается при котировке $60 за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет ещё на $17,7 за одну тонну», — сказала Гурина, назвав проводимый в России манёвр в нефтяной сфере одним из основных рисков для сохранения конкурентоспособности белорусских производителей.

Она отметила, что «удорожание нефти для Беларуси» произойдёт из-за снижения таможенной пошлины в результате налогового манёвра.

По словам Гуриной, за девять месяцев текущего года потери составили около $250 млн.

В связи с этим в Белоруссии был выработан комплекс мер по адаптации к проводимой Россией политике. 

Отмечается, что, согласно оценке Министерства финансов Белоруссии, суммарные потери экономики страны в 2019—2020 годах составят $800 млн.

Ранее пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал позицию Минска относительно потерь белорусской стороны в результате налогового манёвра России в нефтяной сфере.

По его словам, «невозможно потерять то, что тебе не принадлежит», поэтому потери Белоруссии «не относятся к существующим обязательствам России перед республикой, в том числе финансовым».

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