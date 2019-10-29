Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов

Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.

«Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что «Правый сектор»* у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — приводит РИА Новости её слова.

В сентябре Савченко заявила, что Украине необходимо отказаться от финансовой помощи Соединённых Штатов. Тогда, по её мнению, Киев «станет интересным» для Вашингтона.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).