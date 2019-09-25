Савченко призвала Киев отказаться от финансовой помощи США
По её мнению, Украина «станет интересной» для США, если перестанет «просить деньги».
При этом она заявила, что украинцы «может, и бедные, но гордые».
«И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: «Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем», — отметила политик.
Ранее Савченко заявила о риске возвращения крепостного права на Украине в случае открытия рынка земли в стране.
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского провести земельную реформу.