Савченко призвала Киев отказаться от финансовой помощи США

Короткая ссылка
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что, по её мнению, Украине необходимо отказаться от финансовой помощи Соединённых Штатов. 

По её мнению, Украина «станет интересной» для США, если перестанет «просить деньги».

При этом она заявила, что украинцы «может, и бедные, но гордые».

«И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: «Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем», — отметила политик.

Ранее Савченко заявила о риске возвращения крепостного права на Украине в случае открытия рынка земли в стране.

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского провести земельную реформу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить