Савченко призвала Киев отказаться от финансовой помощи США

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что, по её мнению, Украине необходимо отказаться от финансовой помощи Соединённых Штатов.

По её мнению, Украина «станет интересной» для США, если перестанет «просить деньги».

При этом она заявила, что украинцы «может, и бедные, но гордые».

«И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: «Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем», — отметила политик.

Ранее Савченко заявила о риске возвращения крепостного права на Украине в случае открытия рынка земли в стране.

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского провести земельную реформу.