Савченко заявила о риске возвращения крепостного права на Украине

Открытие рынка земли на Украине может привести к возвращению крепостного права, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.

«Вы понимаете, откройте государственный кадастр и посмотрите, сколько украинской земли остаётся свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет», — сказала она в эфире NEWSONE.

По словам Савченко, она «устала слышать от власти «рынок земли».

«Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу, который придёт и скажет: «Ты теперь здесь только раб». Я не хочу крепостного права для украинцев. Позиция очень четка: начните говорить о банке земли! Используйте подход Великобритании, где никто из иностранцев не имеет права на землю», — добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли.

По словам президента, он планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал планы Зеленского.