Глава МВД Украины выразил поддержку полку «Азов»
- Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
По его словам, в мобильном центре отдельного отряда спецназначения Нацгвардии «Азов» готовят бойцов для наступательных операций, а также проводят огневые занятия.
«Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину» — написал он.
Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепа США объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».