Глава МВД Украины выразил поддержку полку «Азов»

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил мобильный центр отряда полка «Азов» в Мариуполе Донецкой области и выразил поддержку.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, в мобильном центре отдельного отряда спецназначения Нацгвардии «Азов» готовят бойцов для наступательных операций, а также проводят огневые занятия.

«Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину» — написал он.

Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепа США объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».