В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину
  • РИА Новости

«Абсолютно правильно. Меня тоже тревожит ситуация на Украине. Там фашизм поднимает голову, и мы даже не заметим этой грани между национализмом и фашизмом... Её перейти можно очень быстро», — пояснил Джабаров.

Сенатор добавил, что должен быть дан ответ любым попыткам возрождения фашизма, тем более на Украине, в стране, которая участвовала в разгроме фашизма в составе Советского Союза. 

Парламентарий в качестве примера напомнил, как с украинским лидером Владимиром Зеленским разговаривали представители батальона «Азов», как они ему угрожали и демонстрировали своё неповиновение. 

«Так можно просто потерять реальную власть. Я надеюсь, что здоровые силы Украины (а их неизмеримо больше) должны дать отпор», — заключил он. 

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств, посвящённых годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, отметил, что существует риск возвращения фашизма в страну.

26 октября сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в ходе рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.

В июне украинские националисты снесли в Харькове бюст советского полководца, маршала Георгия Жукова.

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