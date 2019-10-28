Более 30 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что более 30 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощённой схеме.
Более 30 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России
  • © РИА Новости

«На сегодняшний день более 30 тыс. жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, ещё 50 тыс. подали соответствующие документы», — приводит РИА Новости слова Пасечника.

Он ожидает, что к концу года число получивших российский паспорт превысит 100 тыс.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В конце сентября сообщалось, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.

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