Более 30 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что более 30 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощённой схеме.

«На сегодняшний день более 30 тыс. жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, ещё 50 тыс. подали соответствующие документы», — приводит РИА Новости слова Пасечника.

Он ожидает, что к концу года число получивших российский паспорт превысит 100 тыс.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В конце сентября сообщалось, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.