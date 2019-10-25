В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала она.

Ранее Россия направила 88-й гуманитарный конвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс. Позднее украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс данного гуманитарного конвоя.

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