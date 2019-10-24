Россия направила очередной гуманитарный конвой в Донбасс

МЧС России направило 88-й гуманитарный конвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России приступило к доставке 88-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Автомобили направляются к российско-украинской границе», — сказали в министерстве.

Уточняется, что всего жителям Донбасса доставят около 600 тонн гуманитарных грузов.

По данным МЧС, часть машин отправится в Донецк, а часть — в Луганск.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.