Россия направила очередной гуманитарный конвой в Донбасс
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«МЧС России приступило к доставке 88-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Автомобили направляются к российско-украинской границе», — сказали в министерстве.
Уточняется, что всего жителям Донбасса доставят около 600 тонн гуманитарных грузов.
По данным МЧС, часть машин отправится в Донецк, а часть — в Луганск.
Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.