Медведчук отметил риск превращения Зеленского в «маленького диктатора»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что существует риск постепенного превращения украинского лидера Владимира Зеленского в «маленького диктатора».

Комментируя интервью вице-президента комитета ассоциации «Украина — ЕС» Виолы фон Крамон-Таубадел агентству Интерфакс-Украина, Медведчук отметил, что представители Европы стали замечать попытки Зеленского сконцентрировать власть в своих руках.

«И когда она делает такие оценки... И даёт характеристику господину Зеленскому, что он постепенно может превратиться в «маленького диктатора»... Как можно спорить с этими словами, если мы знаем его политику», — приводит слова украинского политика NEWSONE.

Он напомнил, что Зеленский и его партия «Слуга народа», в частности, создают ресурсы для давления на телеканалы NEWSONE, «112 Украина» и ZIK и уничтожают таким образом свободу слова на Украине.

«И это сигнал господину Зеленскому... тем организациям, которые сегодня постоянно пытаются атаковать и в угоду власти уничтожать независимые СМИ, что этот вопрос уже стоит на повестке дня Европарламента», — подчеркнул депутат Верховной рады.

Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала привлечь к уголовной ответственности главу комиссии по деятельности трёх украинских телеканалов за клевету и фальсификацию документов.

Подробнее о ситуации — в материале RT.