Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 26 декабря
- РИА Новости
«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена в отношении Атамбаева на время проведения судебного разбирательства, которое по закону продолжается два месяца», — цитирует его ТАСС.
Ранее Верховный суд Киргизии признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности.
Бывшего главу Киргизии подозревают в причастности к пяти преступлениям.
Атамбаев был задержан 8 августа в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых ведомств.