Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 26 декабря

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Суд Первомайского района Бишкека на два месяца продлил арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил адвокат задержанного Сергей Слесарев.
Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 26 декабря
  • РИА Новости

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена в отношении Атамбаева на время проведения судебного разбирательства, которое по закону продолжается два месяца», — цитирует его ТАСС.

Ранее Верховный суд Киргизии признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности.

Бывшего главу Киргизии подозревают в причастности к пяти преступлениям.

Атамбаев был задержан 8 августа в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых ведомств.

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