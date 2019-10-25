Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 26 декабря

Суд Первомайского района Бишкека на два месяца продлил арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил адвокат задержанного Сергей Слесарев.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена в отношении Атамбаева на время проведения судебного разбирательства, которое по закону продолжается два месяца», — цитирует его ТАСС.

Ранее Верховный суд Киргизии признал законным лишение Атамбаева неприкосновенности.

Бывшего главу Киргизии подозревают в причастности к пяти преступлениям.

Атамбаев был задержан 8 августа в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых ведомств.