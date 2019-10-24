ВС Киргизии подтвердил лишение неприкосновенности Атамбаева

Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным лишение неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

«Конституционная палата постановила, что внесённые изменения в закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» не противоречат конституции», — приводит РИА Новости слова судьи.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.

4 сентября Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева.