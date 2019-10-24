ВС Киргизии подтвердил лишение неприкосновенности Атамбаева

Короткая ссылка
Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным лишение неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
ВС Киргизии подтвердил лишение неприкосновенности Атамбаева
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Конституционная палата постановила, что внесённые изменения в закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» не противоречат конституции», — приводит РИА Новости слова судьи.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.

4 сентября Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить