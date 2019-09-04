Суд в Киргизии признал законным арест Атамбаева

Бишкекский городской суд признал законным арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.

«Суд наши жалобы не удовлетворил, признал задержание и арест законными», — заявил он.

Ранее суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября.

8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

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